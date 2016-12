Inpgi,indagato presidente Camporese

13:39 - La Gdf ha notificato un avviso di garanzia al presidente del'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti (Inpgi) Andrea Camporese. Questi risulta indagato per truffa ai danni dell'Istituto: in concorso gli amministratori del Gruppo Sopaf Spa, avrebbe consentito alla stessa Sopaf di realizzare un ingiusto profitto in danno dell'Inpgi, per 7.600.000 euro, attraverso operazioni di trasferimento di quote di del Fondo Immobili Pubblici.