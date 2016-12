Infermieri in sciopero, manifestazione a Montecitorio: 30mila interventi saltati

14:35 - Gli infermieri scioperano in tutta Italia. In migliaia stanno manifestando in camici verdi e azzurri in piazza Montecitorio a Roma. "Fino ad ora sono circa 30mila gli interventi chirurgici programmati saltati", ha reso noto Andrea Botega, segretario della principale associazione sindacale di categoria, il Nursind. Al centro della protesta, il blocco del turn over e quello contrattuale.

Da Milano a Catania da Roma a Pisa, continuano a giungere "dati incoraggianti" sulle adesioni allo sciopero, anche se, spiega Bottega, "è ancora presto per avere una stima complessiva".



"A Caltanissetta abbiamo avuto una partecipazione massiccia", spiega Salvatore Vaccaro dirigente nazionale Nursind, "all'ospedale Sant'Elia abbiamo avuto 300 adesioni su 500 infermieri. In altre parti della Sicilia ci dicono che sono state bloccate molte sale operatorie e rimandati molti interventi programmati".



Presso l'azienda ospedaliera universitaria pisana, spiega Daniele Capuozzo segretario amministrativo nazionale Nursind, "su 52 sale operatorie ce ne sono 30 bloccate. E' bloccato il day hospital oncologico, l'emodinamica, l'ambulatorio cardiologico, i servizi psichiatrici".



Molti poi sono gli infermieri che avrebbero voluto partecipare ma non hanno potuto farlo, secondo il segretario Nursind dell'ospedale Spallanzani di Roma, Adriano De Iuliis. "Molti colleghi, madri e padri di famiglia, non possono rinunciare ad un giorno di lavoro e a 50 euro in busta paga. Questo fa capire quanto sia critica la situazione dal punto di vista degli stipendi".