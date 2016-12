Incubo stalking per Arianna David: arrestato l'ex fidanzato

16:04 - Mesi di minacce, violenza psicologica, appostamenti. Ora è tutto finito per Arianna David, miss Italia nel 1993 e volto televisivo per più di 20 anni nelle reti generaliste italiane. L'uomo, un commerciante romano di 39 anni, ex fidanzato della donna e suo convivente per un paio di anni, è finito ai domiciliari con l'accusa di stalking, dopo essere stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Basilio .

Nei confronti dell'uomo però, riporta Repubblica, gli inquirenti stanno indagando anche con una seconda ipotesi ben più grave: violenza sessuale. I magistrati, infatti, sono convinti che alcuni rapporti sessuali, che i due avrebbero avuto negli ultimi mesi, siano stati ottenuti dall'indagato con la forza. I fatti sono molto recenti.



La relazione tra la miss e il commerciante risale ad alcuni anni fa. I due si conoscono nel 2012 e cominciano a frequentarsi. Un rapporto d'amore come tanti che col tempo inizia a logorarsi. L'uomo però non vuole saperne. Non accetta che la loro relazione finisca e comincia a perseguitare la donna. Le telefonate sono continue, i messaggi centinaia ogni giorno. Frasi di minaccia, del tipo "ti sciolgo nell'acido", che non la fanno vivere.



L'ex fidanzato sa bene dove abita la modella e continuamente si fa trovare davanti casa sua. La avvicina e in alcuni casi arriva anche a metterle le mani addosso. Fino all'arresto e all'incubo finito per la sfortunata Arianna.