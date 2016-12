Incidenti lavoro:operaio muore in deposito Atac Roma-Viterbo

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un deposito Atac sulla Roma-Viterbo. La dinamica dell'incidente, fa sapere Atac in una nota, è in via di accertamento anche da parte di una commissione interna disposta dall'azienda. L'incidente è avvenuto nella prima mattinata "nel corso di manovre di esercizio". L'azienda esprime profondo cordoglio per l'accaduto ed è vicina ai familiari.