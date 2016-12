Incidente Roma,si cerca in Capitale

Potrebbero essere ancora nella Capitale i due giovani che mercoledì hanno travolto con la loro auto nove persone alla periferia della città, uccidendo una donna. Le ricerche si stanno infatti concentrando su Roma e gli investigatori non avrebbero elementi che facciano pensare a una loro fuga. Continuano le perquisizioni in abitazioni e campi nomadi per rintracciare i due, probabilmente giovanissimi. Nell'auto sono state rilevate impronte digitali.