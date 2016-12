Incidente Roma, Marino: criminali

"Spero che questi criminali siano catturati e puniti nel modo più severo possibile: sono persone non degne della nostra società". Lo ha detto il sindaco di Roma, Ignazio Marino, parlando dei due ricercati per l'incidente nel quale ha perso la vita Corazon Peres Abordo. Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Non possiamo tollerare insediamenti abusivi che mettono a rischio l'equilibrio di una città complessa come Roma".