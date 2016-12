Incidente Roma, la sorella del 17enne rom ricercato: mio fratello si costituirà

"Stiamo provando a chiamarlo al telefono ma non risponde, non sappiamo dove è. Quando torna qui lo porteremo dal magistrato che deciderà cosa fare", aveva detto la sorella del 17enne il giorno dopo l'incidente.



Intanto è stato convalidato l'arresto della 17enne che era a bordo dell'auto. Il gip del Tribunale per i minorenni ha contestualmente emesso l'ordinanza custodia cautelare in carcere per la minore che è stata condotta al carcere minorile di Casal del Marmo.