Inchiesta Roma, Ncd: Angelino Alfano esclude le dimissioni

Non c'è alcun rilievo giudiziario, non ci sarà un "caso Lupi 2" e le dimissioni sono escluse. E' questo, secondo un deputato Ncd, il senso delle parole che il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha rivolto ai suoi nel corso di un incontro avvenuto a Montecitorio dopo il question time. Alfano, il cui nome compare nell'inchiesta romana su corruzione e riciclaggio, ha preferito non replicare alle domande dei giornalisti limitandosi a dire: "Non dichiaro".