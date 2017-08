Inchiesta nomine a Roma, sindaco Raggi sentita per 4 ore dal pm: "Colloquio cordiale"

Tre settimane fa Virginia Raggi ha ricevuto l'avviso di chiusura indagine della procura per la vicenda nomine. Si tratta dell'atto che, in genere, anticipa la richiesta di rinvio a giudizio.



La nomina di Romeo - Secondo le ipotesi formulate dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Francesco Dall'Olio, da parte del sindaco di Roma ci fu abuso d'ufficio nella nomina, a capo della segreteria politica, di Salvatore Romeo che, nell'estate del 2016, triplicò il suo stipendio passando da 39mila euro lordi l'anno a 110 mila euro, scesi successivamente a 93 mila dopo l'intervento dell'Autorità nazionale anticorruzione. Nell'inchiesta è indagato per abuso d'ufficio anche lo stesso Salvatore Romeo. Nel fascicolo entrano le tre polizze sulla vita che il funzionario intestò alla prima cittadina, sua cara amica, del valore complessivo di 41mila euro. Mesi fa quelle stesse assicurazioni costarono il posto all'allora capo della segreteria.



La nomina di Marra - Sulla nomina di Renato Marra, invece, Virginia Raggi è sotto indagine per aver dichiarato che aveva deciso da sola ogni dettaglio della scelta, senza consultare l'allora capo del personale del Campidoglio Raffaele Marra, fratello di Renato. Questa circostanza sarebbe smentita dalle chat, tra il sindaco e l'ex capo del personale, nelle quali il primo cittadino rimprovera a Marra di averla "messa in imbarazzo" per aver scelto il fratello Renato senza consultarla. Marra, già a processo per corruzione, rischia per la nomina del fratello un nuovo procedimento per abuso d'ufficio.



L'audizione in procura - L'audizione fa parte delle prerogative concesse agli indagati una volta emesso l'avviso di chiusura inchiesta. A sollecitare il colloquio è stata quindi la stessa Raggi che, nei giorni scorsi, tramite gli avvocati Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo, aveva già depositato una memoria difensiva.