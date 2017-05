"Dall'analisi dei dati non emergono superamenti dei limiti imposti per la qualità dell'aria dalla normativa vigente". Lo rende noto Arpa Lazio in merito ai monitoraggi dopo l'incendio in uno stabilimento sulla via Pontina che ha provocato una nube. "Sono state analizzate - spigano gli esperti - con particolare attenzione le concentrazioni misurate presso la stazioni di Ciampino, Cinecittà e Fermi".