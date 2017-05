Incendio Pontina,spenti ultimi roghi ma intervento pompieri continua

Sono stati spenti dai vigili del fuoco gli ultimi focolai evidenti del maxi-incendio divampato venerdì nello stabilimento "Eco X" su via Pontina, nei pressi di Roma. Continua, intanto, l'intervento dei pompieri per lo smassamento e il raffreddamento dei materiali presenti. E, anche se non si può escludere che possano esserci altri piccoli focolai, il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco avrà da stasera "un lieve ridimensionamento".