Incendio Pontina, Raggi: "Subito 100mila euro per pulire le scuole"

"Dopo il terribile incendio dello stabilimento di rifiuti speciali Eco X ci siamo subito attivati per monitorare la situazione e aggiornare i cittadini su eventuali rischi legati alla salute". Lo scrive in una nota il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Non solo - continua la Raggi -. Abbiamo stanziato 100mila euro per interventi straordinari di pulizia delle scuole superiori di Pomezia".