Incendio Pomezia, Raggi: nube tossica, non ci sono criticità su Roma

L'incendio divampato nel deposito di rifiuti di plastica a Pomezia, a sud di Roma, non comporta "situazione di criticità" per la Capitale. Lo assicura il sindaco, Virginia Raggi. "Stamani si è sprigionata una nube tossica all'interno di uno stabilimento industriale di Pomezia - ha spiegato la Raggi -. Per quanto ci risulta adesso dalle comunicazioni della Asl 6, i fumi non si sono dispersi sulla città di Roma".