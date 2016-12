Incendio Fiumicino, presenza di diossina: due indagati

La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità in merito ai rischi per la salute dei lavoratori a causa dell'incendio nel Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino. L'Agenzia ambientale regionale ha segnalato, infatti, la presenza di diossina e di composti tossici in quantità rilevante. Per questo filone sono indagati un dirigente dell'Asl e un manager di Adr, la società che gestisce gli scali romani.