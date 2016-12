Incendio a Fiumicino, lento ritorno alla normalità

09:10 - Lento ritorno alla normalità all'aeroporto di Fiumicino, dove sono stati riaperti tutti gli accessi nella hall del Terminal 3, dedicata alle partenze. Oggi, ha reso noto l'Enac, si raggiungerà il 50% della capacità operativa dei voli. Inaccessibili rimangono, l'area transiti, dove si è sviluppato l'incendio, ed un settore della hall, quello abitualmente dedicato al check-in della compagnia aerea Emirates, perché da sistemare per la fuliggine.

Nella hall del T3 sono tornati ad operare regolarmente alcuni banchi d'informazione di Adr e quelli di Are e Ryanair come pure le operazioni di check-in alcuni vettori, tra i quali Lufthansa, Swiss e Iberia. Qui, peraltro, permane ancora, sia pure attenuato, l'acre odore causato dal fumo.



Affollato, anche nel corso della notte, il Terminal 1, dove è concentrata la macchina operativa dei voli. Tanti passeggeri ai check-in ed ai banchi informazione, considerato che a quelli oggi previsti in partenza si aggiungono le molte centinaia di viaggiatori rimasti bloccati ieri e che oggi tentano di raggiungere le rispettive mete dopo aver trascorso la notte in albergo.



Ma non manca chi ha trascorso la notte direttamente nello scalo. Operativi anche il Terminal 2 ed il Terminal 5. Per assistere i passeggeri è permanente il presidio della task force di Adr che da ieri ha messo in azione 400 addetti, ai quali si aggiungono quelli di Alitalia.