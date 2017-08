Incendi nel Lazio, Zingaretti: chiediamo stato emergenza al governo

In seguito all'emergenza incendi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti dichiara che "chiederemo lo stato di emergenza al governo". In una nota Zingaretti sottolinea che nelle ultime 24 ore si sono alzati in volo 10 elicotteri regionali e sono scesi in campo centinaia di vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Diciotto gli incendi ancora in corso nella provincia di Roma e decine sono divampati durante la giornata.