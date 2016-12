In fuga contromano sulla A1 tentano di speronare polizia: arrestati

In fuga sull'A1 con una Alfa 159 non si sono fermati all'alt della polizia e hanno anche tentato di speronare l'auto degli agenti, prima di essere arrestati al termine di un inseguimento anche a piedi. E' accaduto sulla Roma-Napoli in provincia di Frosinone. Protagonisti quattro serbi. Nella vettura gli agenti hanno trovato arnesi da scasso, un piede di porco in acciaio, tre cacciaviti e cinque paia di guanti in gomma.