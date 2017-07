In fiamme la pineta di Castel Fusano, si ipotizza origine dolosa | Raggi: "Disastro ambientale"

Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 1 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 2 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 3 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 4 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 5 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 6 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 7 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 8 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 9 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 10 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 11 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 12 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 13 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 14 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 15 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 16 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 17 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 18 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 19 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 20 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 21 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 22 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 23 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 24 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 25 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 26 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 27 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 28 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 29 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 30 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 31 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 32 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 33 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 34 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 35 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 36 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt 37 di 37 Ansa Ansa Brucia di nuovo la pineta di Castel Fusano: traffico in tilt leggi dopo slideshow ingrandisci

Traffico in tilt a causa delle chiusure ala circolazione di alcune strade dovute all'incendio. Molti bagnanti hanno lasciato le spiagge e questo ha creato ingorghi e blocchi al traffico. Il vento ha alimentato le fiamme, propagatesi in tre punti differenti, e ciò rende difficili le operazioni per contenere l'incendio.



Arrestata una persona - Una persona è stata arrestata dai carabinieri di Roma perché sospettata di aver appiccato l'incendio nella pineta di Castel Fusano. E' un giovane idraulico di 22 anni sorpreso nell'area in cui ha avuto origine l'incendio: è stato notato mentre incendiava alcuni fazzoletti di carta e alla vista dei carabinieri ha tentato di nascondersi nella vegetazione.



All'Infernetto la gente abbandona le case - Paura all'Infernetto in seguito all'incendio della pineta di Castel Fusano. Molti residenti nel quartiere a sud di Roma segnalano intense nubi di fumo. La cenere sta scendendo dal cielo ricoprendo le strade del quartiere. Sulle auto si è formata anche una spessa coltre di cenere. In molti hanno deciso di lasciare le case per l'odore irrespirabile ed il cielo completamente offuscato dal fumo.



Raggi: "E' disastro ambientale" - "E' una situazione gravissima, non si esclude alcuna ipotesi sulle cause. C'è la necessità che sia presa in carico da tutti, il Municipio non può essere lasciato solo. Serve l'aiuto della Regione e del governo. Roma non può essere lasciata sola di fronte a questo disastro ambientale". La ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi arrivata a Ostia, nella pineta di Castel Fusano luogo dell'incendio.



"Primo Canadair dopo un'ora, bruciata buona parte della pineta" - "Il primo Canadair è arrivato dopo un'ora quando il fuoco era già divampato purtroppo. Ora pare ne stia arrivando anche un altro". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Castel Fusano. "Buona parte della pineta è andata in fumo, l'incendio non è stato ancora domato", ha aggiunto la Raggi.