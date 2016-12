Ilaria Cucchi: basta perizie fumose

"Prendiamo atto di questa importante decisione del procuratore della Repubblica di Roma. Rimaniamo in attesa di giustizia e verità come abbiamo sempre fatto in questi cinque anni". Lo afferma Ilaria Cucchi dopo che il procuratore Giuseppe Pignatone ha lasciato aperta la possibilità di riaprire le indagini sul caso Cucchi. "Possiamo dire che vanno azzerate tutte le perizie e le consulenze che hanno fatto solo fumo e nebbia sui fatti", ha aggiunto.