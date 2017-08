Il Papa: "Tante mete illusorie come i fuochi d'artificio"

"Tante mete sono illusorie: promettono ristoro e distraggono un poco, assicurano pace e danno divertimento, lasciando poi nella solitudine di prima come fuochi d'artificio". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus affermando che spesso scegliamo quelle mete per superare i momenti difficili e "uscire da noi stessi", ma, ha aggiunto, "non bastano. Non dimentichiamo Gesù, non dimentichiamo di aprirci a lui per affidargli persone e situazioni".