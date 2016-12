Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 1 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 2 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 3 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 4 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 5 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 6 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 7 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 8 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 9 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 10 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 11 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 12 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 13 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 14 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 15 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 16 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 17 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi 18 di 18 Ansa Ansa Vaticano, folla in festa per la canonizzazione di sette nuovi santi leggi dopo slideshow ingrandisci

I sette nuovi santi e sante canonizzati "hanno raggiunto la meta, hanno avuto un cuore generoso e fedele, grazie alla preghiera: hanno pregato con tutte le forze, hanno lottato, e hanno vinto". Commentando le letture, il Papa ha invitato a essere "uomini di preghiera". "Questo è lo stile di vita spirituale che ci chiede la Chiesa - ha affermato -: non per vincere la guerra, ma per vincere la pace!". "L'impegno della preghiera richiede di sostenerci l'un l'altro - ha aggiunto Francesco -. La stanchezza è inevitabile, a volte non ce la facciamo più, ma con il sostegno dei fratelli la nostra preghiera può andare avanti, finché il Signore porti a termine la sua opera".



Per il Pontefice "questo è il modo di agire cristiano: essere saldi nella preghiera per rimanere saldi nella fede e nella testimonianza". E ha anche spiegato che "solo nella Chiesa e grazie alla preghiera della Chiesa noi possiamo rimanere saldi nella fede e nella testimonianza".



Ecco chi sono i nuovi sette santi:



GIUSEPPE GABRIELE DEL ROSARIO BROCHERO (1840-1914) - Caro a papa Francesco, che lo ha proclamato beato nel 2013, è il "cura Brochero", detto il "prete gaucho", sacerdote argentino con l'odore delle pecore che tra il 1800 e il 1900 percorse su una mula distanze enormi nella sua parrocchia a Cordoba per portare ai più poveri la consolazione della fede.



Nel 1908 dovette lasciare l'incarico di parroco a causa della lebbra che aveva contratto per l'insalubrità dei luoghi, ma continuando la sua missione fino alla morte.



SALOMONE LECLERCQ (1745-1792) - Primo martire dei religiosi Lasalliani, durante gli anni della Rivoluzione Francese, quando i fratelli furono obbligati ad abbandonare la casa, rimase solo a custodirla. Il 15 agosto 1792 le guardie lo arrestarono, lo condussero prigioniero e qualche giorno dopo lo uccisero nel giardino del Convento dei Carmelitani, in uno dei più terribili eccidi di quegli anni: 166 tra sacerdoti e religiosi, imprigionati per aver rifiutato di giurare la Costituzione civile del Clero, vi furono massacrati senza processo e i loro corpi gettati nel pozzo. Era il 2 settembre 1792. Pio XI beatificò il gruppo di martiri nel 1926.



GIUSEPPE SANCHEZ DEL RIO (1913-1928) - Durante la rivolta messicana dei "cristeros" degli anni '20 ha resistito ai torturatori anticattolici che volevano fargli rinnegare la fede. Il 10 febbraio 1928 fu costretto a raggiungere a piedi il cimitero, dove fu ucciso con un colpo di pistola. Le sue ultime parole furono: "Viva Cristo Re e viva la Santa Vergine Maria di Guadalupe". Sul suo corpo un biglietto per la mamma: "Ti prometto che in Paradiso preparerò un buon posto per tutti voi. Il tuo Josè muore in difesa della fede cattolica e per amore di Cristo re e della Madonna di Guadalupe". Fu beatificato nel 2005 da Benedetto XVI. Lo scorso 16 febbraio, durante il viaggio in Messico, nella cattedrale di Morelia papa Francesco incontrò la bambina miracolata dal beato e pregò vicino alla sua statua.



MANUEL GONZALEZ GARCIA (1877-1940) - Vescovo spagnolo, fondatore dell'Unione Eucaristica Riparatrice e della Congregazione delle Suore Missionarie Eucaristiche di Nazareth, promotore del culto eucaristico e noto come il "vescovo dei Tabernacoli abbandonati". Durante la Guerra civile affrontò i gruppi di rivoluzionari che bruciavano le chiese di Malaga, dov'era vescovo ausiliare, appiccando il fuoco anche al palazzo vescovile: si consegnò nelle loro mani, ma fu lasciato libero. Fu vescovo di Palencia. Giovanni Paolo II lo beatificò nel 2001.



LODOVICO PAVONI (1784-1849) - Sacerdote bresciano, fondatore della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata. Durante la Rivoluzione industriale del 1800 con i suoi "frati operai" insegnò ai giovani emarginati la fede e il lavoro. Giovanni Paolo II lo beatificò nel 2002.



ALFONSO MARIA FUSCO (1839-1910) - Sacerdote salernitano, fondatore della Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, fu vicino ai contadini del Sud dimenticati dopo l'Unitàd'Italia. Nel 1866 si distinse nell'assistenza ai colerosi, fino al rischio della propria vita. Nel 2001 Giovanni Paolo II lo proclamò beato.



ELISABETTA DELLA SANTISSIMA TRINITA' CATEZ (1880-1906) - Mistica francese, carmelitana scalza, morta a 26 anni tra indicibili dolori a causa del morbo di Addison offrendo tutto per la salvezza delle anime e per gli scoraggiati. Nel 1984 Giovanni Paolo II la annoverò tra i beati.