Il Papa: "Ogni vita è sacra e va difesa per rispondere al calo demografico"

"Ogni vita è sacra. Portiamo avanti la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico". E' l'appello di Papa Francesco nell'Angelus, nella Giornata per la vita. "Siamo vicini - continua il Santo Padre - e preghiamo insieme per i bambini che sono in pericolo per l'interruzione di una gravidanza, come pure per le persone alla fine della vita, perché nessuno sia lasciato solo e l'amore difenda il senso della vita".

Il pontefice ricorda poi le parole di Madre Teresa di Calcutta: "La vita è bellezza, ammirala; la vita è vita, difendila". Precisa: "La vita va difesa sia con il bambino che sta per nascere, sia con la persona che è vicina a morire". E ribadisce che "ogni vita è sacra. Saluto tutti quelli che lavorano per la vita, i docenti delle Università romane e quanti collaborano per la formazione delle nuove generazioni, affinché siano capaci di costruire una società accogliente e degna per ogni persona". Francesco aggiunge poi: "Mi unisco ai vescovi italiani nell'auspicare una coraggiosa azione educativa in favore della vita umana".



"I cristiani siano sale e luce del mondo" - La liturgia dell'Angelus, spiega ancora il Papa, "ci propone il cosiddetto Discorso della montagna, nel Vangelo di Matteo. Dopo aver presentato domenica scorsa le Beatitudini, oggi mette in risalto le parole di Gesù che descrivono la missione dei suoi discepoli nel mondo. Egli utilizza le metafore del sale e della luce, e le sue parole sono dirette ai discepoli di ogni tempo, quindi anche a noi". Secondo Bergoglio infatti la missione dei cristiani "nella società è quella di dare 'sapore' alla vita con la fede e l'amore che Cristo ci ha donato, e nello stesso tempo di tenere lontani i germi inquinanti dell'egoismo, dell'invidia, della maldicenza, e così via". "Questi germi rovinano - ribadisce il Papa - il tessuto delle nostre comunità, che devono invece risplendere come luoghi di accoglienza, di solidarietà e di riconciliazione".



Il compito dei cristiani è quindi quello, dice Francesco, di essere "sale della terra e luce del mondo" ma per far questo "per adempiere a questa missione, bisogna che noi stessi per primi siamo liberati dalla degenerazione corruttrice degli influssi mondani, contrari a Cristo e al Vangelo; e questa purificazione non finisce mai, va fatta continuamente, va fatta tutti i giorni".