Il Papa: "Non siate giovani-divano, tutti voi siete capaci di fare grandi cose"

"Le 'grandi cose' che l'Onnipotente ha fatto nell'esistenza di Maria - riprende Bergoglio - ci parlano anche del nostro viaggio nella vita, che non è un vagabondare senza senso, ma un pellegrinaggio che, pur con tutte le sue incertezze e sofferenze, può trovare in Dio la sua pienezza".



E ancora, facendo il confronto con la madre di Cristo: "Come la giovane Maria, potete far sì che la vostra vita diventi strumento per migliorare il mondo".



Il pontefice invita poi i giovani di tutto il mondo a intraprendere il cammino di preparazione spirituale che condurrà alla celebrazione internazionale della Giornata mondiale della gioventù, che sarà a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019.



"Cari giovani - dice Francesco nel video - con il vostro approccio, con il coraggio che avete, con i vostri sogni e ideali, cadono i muri dell'immobilismo e si aprono strade che ci portano a un mondo migliore, più giusto, meno crudele e più umano. Anche Dio vi guarda e vi chiama, e quando lo fa vede tutto l'amore che siete capaci di offrire. La Chiesa e la società hanno bisogno di voi".



"Attenzione ai reality, sono una falsa realtà" - Il Santo Padre fa poi un cenno a community e reality dicendo: "Tanti dicono che voi giovani siete smemorati e superficiali. Non sono affatto d'accordo! Però occorre riconoscere che in questi nostri tempi c'è bisogno di recuperare la capacità di riflettere sulla propria vita e proiettarla verso il futuro. Avere un passato non è la stessa cosa che avere una storia".



E spiega: "I volti dei giovani, nei 'social', compaiono in tante fotografie che raccontano eventi più o meno reali, ma non sappiamo quanto di tutto questo sia 'storia', esperienza che possa essere narrata, dotata di un fine e di un senso".



"I programmi in tv - aggiunge - sono pieni di cosiddetti 'reality show', ma non sono storie reali, sono solo minuti che scorrono davanti a una telecamera, in cui i personaggi vivono alla giornata, senza un progetto. Non fatevi fuorviare da questa falsa immagine della realtà! Siate protagonisti della vostra storia, decidete il vostro futuro".