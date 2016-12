Il Papa: "No fondamentalismo, anche se è rischio per ogni religione"

"A causa della violenza e del terrorismo si è diffuso un atteggiamento di sospetto o addirittura di condanna delle religioni". Per Papa Francesco , invece, "benché nessuna religione sia immune dal rischio di deviazioni fondamentalistiche o estremistiche in individui o gruppi, bisogna guardare ai valori positivi che esse vivono e propongono". Le religioni, per il Papa , devono collaborare "su numerosi temi: pace, fame, miseria, crisi ambientale".

Nell'udienza interreligiosa a 50 anni dalla Nostra Aetate il Papa ha invitato i fedeli ad "alzare lo sguardo per andare oltre". "Il dialogo basato sul fiducioso rispetto - ha spiegato - può portare semi di bene che a loro volta diventano germogli di amicizia e di collaborazione in tanti campi, e soprattutto nel servizio ai poveri, ai piccoli, agli anziani, nell'accoglienza dei migranti, nell'attenzione a chi e' escluso".



Bergoglio ha lanciato un appello affinché le persone camminino unite prendendosi cura gli uni degli altri. "Insieme possiamo lodare il Creatore per averci donato il giardino del mondo da coltivare e custodire come un bene comune, e possiamo realizzare progetti condivisi per combattere la povertà e assicurare a ogni uomo e donna di condizioni di vita dignitose".