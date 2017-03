Il Papa: "No ai giovani-divano, siete capaci di fare grandi cose"

"Quando Dio tocca il cuore di un giovane, questo diventa capace di azioni grandiose". Lo dice Papa Francesco nel messaggio ai giovani del mondo in occasione della 32esima Giornata mondiale della gioventù, che si celebrerà il 9 aprile. "Gesù vi chiama a lasciare un'impronta nella vita - continua il Santo Padre - Il nostro tempo non ha bisogno di giovani-divano". Ed esorta i ragazzi a "camminare con coraggio nel presente e speranza per il futuro".