Il Papa: "Migranti opportunità di crescita e dialogo tra culture"

Papa Francesco lancia un nuovo appello a favore dei rifugiati, sottolineando che "la presenza di tanti fratelli e sorelle migranti" è "un'opportunità di crescita umana, di incontro e di dialogo tra culture e religioni, come anche un'occasione per testimoniare il Vangelo della carità". Il messaggio arriva in occasione dell'incontro, a Ugento-Santa Maria di Leuca, "#cartadileuca.0 - Mediterraneo, un mare di ponti".