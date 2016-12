Il Papa: "La ricerca di Dio non ha mai fine Magi simbolo di uomini di tutto il mondo"

6 gennaio 2015 Il Papa: "La ricerca di Dio non ha mai fine

11:34 - La ricerca di Dio "è una ricerca che non ha mai fine" e la compiono "uomini e donne nelle religioni e nel mondo intero", rappresentati dai Magi nel Vangelo della festa dell'Epifania. E' la riflessione del Papa nella messa a San Pietro davanti a oltre 5mila persone, durante cui il Santo Padre ha ripercorso il racconto evangelico dei Magi arrivati alla capanna del Bambino dall'oriente a cercare un re che non nasce nel palazzo reale ma in una grotta.

Il Papa ha celebrato nella basilica di San Pietro, con vescovi e cardinali, una messa solenne nella quale risuonano le tante lingue del mondo, dalle letture bibliche in inglese, italiano, spagnolo, alle preghiere in francese, cinese, swahili, filippino e russo. Il vangelo è stato cantato in latino da un diacono dagli inconfondibili tratti orientali.



"Quel Bambino, nato a Betlemme dalla Vergine Maria - ha detto papa Francesco nell'omelia - è venuto non soltanto per il popolo d'Israele, rappresentato dai pastori di Betlemme, ma anche per l'intera umanità, rappresentata oggi dai Magi, provenienti dall'Oriente". E ancora: "Erode è un uomo di potere che nell'altro riesce a vedere soltanto il rivale". I Magi invece "sono passati dai calcoli umani al mistero".



La ricerca di Dio dell'umanità, ha osservato il pontefice, è come la processione dei Magi, "una processione che da allora non si interrompe più, e che attraverso tutte le epoche riconosce il messaggio della stella e trova il Bambino che ci indica la tenerezza di Dio".



Papa Bergoglio ha quindi ripercorso il racconto dei Magi analizzando i loro atteggiamenti, decisioni e comportamenti, e anche quelli di Erode e dei pastori, osservando in particolare il modo in cui i sapienti venuti dall'oriente hanno cercato di capire il messaggio della stella, hanno superato le difficoltà, hanno commesso errori e sono caduti in tentazione. Ha analizzato ciò che ai Magi ha dato consolazione e cosa desolazione.



E ha concluso l'omelia pregando perché, ha detto, "troviamo il coraggio di liberarci dalle nostre illusioni, dalle nostre presunzioni, dalle nostre 'luci' e cerchiamo questo coraggio nell'umiltà della fede e possiamo incontrare la Luce, 'Lumen', come hanno fatto i Magi".