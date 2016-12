Il Papa: "La Chiesa sia per tutti, sempre pronta ad accogliere"

"La Chiesa sta vivendo, insieme al mondo intero, un'epoca di grandi trasformazioni, nei campi più diversi". Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza i partecipanti al Capitolo generale dei Missionari oblati di Maria Immacolata. "E' importante - ha aggiunto - lavorare per una Chiesa che sia per tutti, pronta ad accogliere e accompagnare. Il lavoro da compiere per realizzare tutto ciò è vasto; e anche voi avete il vostro contributo da offrire".