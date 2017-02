Il Papa: "Insultare oggi è come dire buongiorno, ma in realtà si uccide"

"Non insultare gli altri". E' l'appello lanciato ai fedeli da Papa Francesco all'Angelus. "Noi siamo abituati a insultare - avverte il Santo Padre -. E' come dire buongiorno. Ma è sulla stessa linea dell'uccisione. Chi insulta il fratello lo uccide nel cuore. Per favore, non insultate". E aggiunge: "Dobbiamo essere cristiani non di facciata, ma di sostanza".

"La Vergine Maria - riprende il pontefice -, donna dell'ascolto docile e dell'obbedienza gioiosa, ci aiuti ad accostarci sempre più al Vangelo".



"Evitare la doppiezza" - Lancia poi l'appello a evitare la doppiezza nelle relazioni tra le persone e superare il clima di diffidenza che mina la serenità. Gesù, spiega, "dice ai suoi discepoli di non giurare, in quanto il giuramento è segno dell'insicurezza e della doppiezza con cui si svolgono le relazioni umane. Si strumentalizza l'autorità di Dio per dare garanzia alle nostre vicende umane. Piuttosto siamo chiamati a instaurare tra di noi, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità un clima di limpidezza e di fiducia reciproca, così che possiamo essere ritenuti sinceri senza ricorrere a interventi superiori per essere creduti. La diffidenza e il sospetto reciproco minacciano sempre la serenità".



"La giustizia sia animata dall'amore" - Occorre, dice il Santo Padre, perseguire "una giustizia animata dall'amore, dalla carità, dalla misericordia, e pertanto capace di realizzare la sostanza dei comandamenti, evitando il rischio del formalismo". E ancora, il papa sottolinea che Gesù insegna come fare la volontà di Dio "con una 'giustizia' superiore rispetto a quella degli scribi e dei farisei". Mette poi in guardia dall'atteggiamento secondo il quale "questo posso, questo non posso, fin qui posso, fin qui non posso. No". E aggiunge: "In particolare, nel Vangelo Gesù prende in esame tre aspetti: l'omicidio, l'adulterio e il giuramento", ha ricordato Papa Francesco. "Riguardo al comandamento 'non uccidere', Egli afferma che viene violato non solo dall'omicidio effettivo, ma anche da quei comportamenti che offendono la dignita' della persona umana, comprese le parole ingiuriose. Certo, queste non hanno la stessa gravità e colpevolezza dell'uccisione, ma si pongono sulla stessa linea".