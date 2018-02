Il Papa: "Il 23 febbraio Giornata di digiuno e di preghiera per la pace"

Papa Francesco esorta tutti a digiunare per la pace il 23 febbraio, primo venerdì di Quaresima. "Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto nel mondo - dice all'°Angelus - invito tutti i fedeli a una speciale Giornata di preghiera e digiuno. La offriremo in particolare per le popolazioni della Repubblica democratica del Congo e del Sud Sudan". Il Santo Padre ha invitato a questa iniziativa anche ai "fratelli e le sorelle non cattolici"