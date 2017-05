Il Papa: hanno chiamato "madre" una bomba, mi sono vergognato

"Mi sono vergognato quando ho sentito il nome di una bomba, la hanno chiamata 'la madre di tutte le bombe'. La mamma dà vita e questa dà morte". Così papa Francesco parlando dell'ordigno "Moab" sganciato ad aprile dagli Usa sull'Afghanistan. Quindi ha rivolto il suo pensiero alle guerre. "C'è gente buona, ci sono cose buone nel mondo che non si vedono; ma il mondo è in guerra", ha ricordato ai ragazzi della Scuola della Pace in Vaticano.