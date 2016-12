Il Papa: gli aiuti umanitari ostacolati dalla burocrazia, le armi no

Il Papa, in visita al Pam (il Programma alimentare mondiale) ha denunciato il "paradossale fenomeno" per il quale "mentre gli aiuti e i piani di sviluppo sono ostacolati da intricate e incomprensibili decisioni politiche, da forvianti visioni ideologiche o da insormontabili barriere doganali, le armi no". Per il pontefice "non importa la loro provenienza: circolano con una spavalda e quasi assoluta libertà in tante parti del mondo".