Il Papa assicura: "La riforma contro le malattie della Curia andrà avanti"

Il Papa ha quindi presentato alla Curia un "sussidio pratico per poter vivere fruttuosamente questo tempo di grazia. Si tratta di un non esaustivo 'catalogo delle virtù necessarie' per chi presta servizio in Curia e per tutti coloro che vogliono rendere feconda la loro consacrazione o il loro servizio alla Chiesa. Invito i capi dei Dicasteri e i Superiori ad approfondirlo, ad arricchirlo e a completarlo. E' un elenco che parte proprio da un'analisi acrostica della parola 'misericordia', affinché sia essa la nostra guida e il nostro faro".



Il "catalogo del papa" è formato da 12 punti, ognuno dei quali corredato da un'analisi dettagliata: 1) missionarietà e pastoralità; 2) idoneità e sagacia; 3) spiritualità e umanità; 4) esemplarità e fedeltà; 5) eazionalità e amabilità; 6) innocuità e determinazione; 7) Carità e verità; 8) onestà e maturità; 9) rispettosità e umiltà; 10) doviziosità e attenzione; 11) impavidità e prontezza; 12) affidabilità e sobrietà.



"La sobrietà - ha quindi spiegato - è uno stile di vita che indica il primato dell'altro come principio gerarchico ed esprime l'esistenza come premura e servizio verso gli altri. L'onestà è la base su cui poggiano tutte le altre qualità: è la rettitudine, la coerenza e l'agire con sincerità assoluta con noi stessi e con Dio. Chi è onesto non agisce rettamente soltanto sotto lo sguardo del sorvegliante o del superiore; l'onesto non teme di essere sorpreso, perché non inganna mai colui che si fida di lui. L'onesto non spadroneggia mai sulle persone o sulle cose che gli sono state affidate".