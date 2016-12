Il Papa apre un'altra porta santa

Il Santo Padre ha aperto la porta santa della quarta e ultima basilica papale, Santa Maria Maggiore, nell'ambito delle celebrazioni legate al Giubileo della misericordia. Dopo il rito di introduzione e l'atto penitenziale nell'atrio, Papa Francesco ha spalancato la porta ed è poi entrato per primo, per celebrarvi la messa. In precedenza aveva aperto le porte sante di San Pietro e di San Giovanni in Laterano.