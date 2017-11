Il Papa: "Affido a Maria tutti i popoli che soffrono per calamità e guerre"

Papa Francesco dedica la sua preghiera alle vittime dei disastri naturali e delle guerre e nel giorno di Ferragosto dice: "A Maria Regina della pace, che contempliamo nella gloria del Paradiso, vorrei affidare ancora una volta le ansie e i dolori delle popolazioni che in tante parti del mondo soffrono a causa di calamità naturali, di tensioni sociali, di conflitti. Ottenga la nostra madre celeste per tutti consolazione, serenità, concordia".

Durante il suo discorso per l'Angelus, il Santo Padre commenta così la preghiera del Magnificat: "Le grandi cose che Dio ha fatto con le persone umili! Le grandi cose che il Signore fa nel mondo con gli umili! Perché l'umiltà è come un vuoto che lascia posto a Dio. L'umile è potente non perché è forte: è questa la grandezza dell'umiltà".



E conclude: "Vorrei domandarmi, e tutti rispondiamoci in silenzio: come va la mia umiltà? Ognuno si risponda nel cuore".