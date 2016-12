Il Papa ad Amatrice: "Non volevo dare fastidio, ma esservi vicino"

"Non volevo dare fastidio, per questo ho lasciato passare un po' di tempo. Sono qui semplicemente per dire che vi sono vicino e prego per voi. Vicinanza e preghiera, questa è la mia offerta a voi". Così Papa Francesco ad Amatrice, una delle cittadine colpite dal terremoto del 24 agosto. Dopo aver visitato la scuola il Pontefice ha raggiunto la zona rossa e, accompagnato dai vigili del fuoco, si è incamminato lungo Corso Umberto I tra le macerie.