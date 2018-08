6 agosto 2018 08:24 Il Messaggero: la sicurezza della spiaggia del Tevere? Nelle mani del rom Zorro Da indiscrezioni pubblicate emerge che Tiberis, il tratto sul lungo fiume strappato al degrado, sarebbe frutto di un tacito accordo tra gestori e il capo del campo-nomadi affianco

Guardando Parigi, ancora un po' da lontano, sabbiosa, fiorita e attrezzata per 40 bagnanti ha aperto al pubblico, dalle 8 alle 20, Tiberis, la spiaggia ad accesso gratuito di Roma, sotto ponte Marconi, su un'area strappata al degrado e all'abbandono. Sabbia, ombrelloni e lettini, due campi da beach volley e docce per rinfrescarsi, vista la non balneabilità del fiume. Con un ma. Chi pensa alla sua sicurezza, soprattutto notturna? Chi sorveglia perché il luogo non sia occupato e vandalizzato? Secondo indiscrezioni de Il Messaggero, ci pensa Zorro, il rom a capo dell'accampamento nomadi accanto, che al giornale non nega il tacito accordo con gestori.

Il patto con ZorroStando dunque a quanto riporta Il Messaggero, parole pronunciate da Simonetta De Ambris, una delle responsabili del progetto Tiberis, all'indomani dell'apertura della spiaggia sul Tevere, "l'area la controlla Zorro, non ha voluto soldi". Ma chi è questo fantomatico Zorro? E' un rom a capo della comunità nomade di Ponte Marconi; qualche precedente per ricettazione, vive sulle sponde dal 1982. "E' venuto durante i lavori a vedere cosa facevamo - ha continuato la De Ambris a Il Messaggero - e si è messo a disposizione per evitare che la spiaggia venga occupata di nuovo, parlando con tutti i rom del quartiere".



Intervistato dal quotidiano, Zorro conferma il tacito accordo tra i responsabili della spiaggia e i nomadi: "Ho detto che non devono occupare l'area della spiaggia, sono veramente a favore di questo progetto". E aggiunge: "Diamo una mano, ma in cambio ancora non mi hanno fatto sapere nulla".

Work in progressIl lido, ad accesso gratuito, nella giornata d'esordio, è stato frequentato da un centinaio di persone dalle 8 alle 16 (la chiusura è prevista alle 20), secondo i tecnici del Campidoglio presenti sul posto. Che ora puntano ad incrementare i servizi, aprendo una piscina, un'area animali e facendo crescere fiori attorno alla spiaggia.



Un work in progress, insomma, come attestano anche i teli divisori che separano la zona già pronta da quella ancora da allestire. Per ora, vicino agli spogliatoi, vi sono distributori automatici di bevande e snack, ma in futuro il progetto è di realizzare un chiosco vero e proprio.



Negli obiettivi del Comune a 5 Stelle, poi, il modello Tiberis potrebbe estendersi anche ad altre rive del Tevere riqualificate. "Abbiamo creduto fortemente in questo progetto, perché il rilancio e la valorizzazione del Tevere è una delle priorità del nostro mandato", rivendica la sindaca Virginia Raggi, che però non si è vista su questa sabbia.



Un progetto, questo, che ha vissuto alterne vicende: annunciato a dicembre, avrebbe dovuto partire a luglio, poi il 3 agosto, alla fine il debutto c'è stato il 4. I primi cittadini a tagliare il nastro inaugurale alcuni dipendenti comunali.