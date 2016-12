28 maggio 2016 23:28 Il marò Salvatore Girone è tornato in Italia: "Amo il nostro Paese, siamo un bel popolo" Commozione per il suo rientro. Il fuciliere è stato accolto da un lungo applauso

Incubo finito per il fuciliere della Marina Salvatore Girone, atterrato a Ciampino a bordo del Falcon 900 dell'Aeronautica militare. Girone è stato trattenuto per 4 anni in India perché accusato, con il collega Latorre, di aver ucciso due pescatori. A Ciampino Girone è apparso visibilmente soddisfatto: scendendo dalla scaletta ha sorriso e fatto il saluto militare. Ad accoglierlo istituzioni e parenti. In serata il fuciliere è arrivato a Bari

Marò, l'accoglienza a Ciampino 1 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 2 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 3 di 30 Ansa Ansa Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 4 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 5 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 6 di 30 Ansa Ansa Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 7 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 8 di 30 Ansa Ansa Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 9 di 30 Ansa Ansa Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 10 di 30 Ansa Ansa Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 11 di 30 Ansa Ansa Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 12 di 30 Ansa Ansa Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 13 di 30 Ansa Ansa Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 14 di 30 Ansa Ansa Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 15 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 16 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 17 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 18 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 19 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 20 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 21 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 22 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 23 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 24 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 25 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 26 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 27 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 28 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 29 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele 30 di 30 LaPresse LaPresse Marò, l'accoglienza a Ciampino Un applauso ha salutato i primi passi sul suolo italiano di Salvatore Girone che, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò, oltre le autorità, la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele leggi dopo slideshow ingrandisci

Girone, sorridente, ha salutato con le mani incrociate in segno di vittoria. Ad accogliere il marò la moglie Giovanna, i figli Michele e Martina e il padre Michele.



Renzi: gioia per il ritorno a casa - "Oggi è un elemento di gioia il ritorno a casa di Salvatore Girone". Lo ha affermato il premier Matteo Renzi.



Gentiloni: "Impegno continua" - "Anche #SalvatoreGirone finalmente in Italia. Un impegno preso dal mio primo giorno da Ministro. Un impegno che continua", ha scritto scrive su twitter il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni accogliendo il marò.