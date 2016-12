Il Csm "assolve" il giudice Esposito per l'intervista dopo sentenza Berlusconi

22:30 - La sezione disciplinare del Csm ha assolto il giudice Antonio Esposito,presidente del collegio che ha condannato in via definitiva Silvio Berlusconi al processo Mediaset, dall'accusa di aver violato il dovere del riserbo per un'intervista concessa prima del deposito delle motivazioni della sentenza.

A far finire Esposito davanti al "tribunale delle toghe" con l'accusa di violazione del riserbo era stata un'intervista data al Mattino di Napoli qualche giorno dopo la sentenza su Berlusconi e prima del deposito delle motivazioni. Un'uscita che provocò un vespaio di polemiche dentro e fuori dalla magistratura.



Il giorno successivo alla sentenza Il Mattino andò in edicola titolando: "Berlusconi condannato perché sapeva, non perché non poteva non sapere". Il giudice accusò subito il giornale - contro il quale ha intentato una causa civile - di aver manipolato l'intervista. Una tesi che ha ribadito durante il processo disciplinare (e la cui fondatezza è stata riconosciuta dalla stessa Procura generale della Cassazione) spiegando di non aver "mai parlato degli esiti del processo Mediaset", ma che al testo venne aggiunta una domanda su quel procedimento che in realtà non gli era mai stata formulata.



Per capire a fondo le ragioni della decisione della sezione disciplinare - che è impugnabile davanti alle Sezioni unite civili della Cassazione ed è stata presa dopo oltre tre ore di camera di consiglio - bisognerà attendere il deposito delle motivazioni. Nella sua lunga e appassionata autodifesa Esposito ha spiegato che, se parlò effettivamente con il giornalista delle ragioni per cui il processo sul leader di Forza Italia era stato assegnato alla sezione feriale della Cassazione e fissato per il 30 luglio, fu perché ritenne suo "dovere ristabilire la verità", dopo aver subito "il più infame linciaggio mediatico della storia", con l'accusa esplicita di "aver emesso un provvedimento anomalo con lo scopo di colpire Berlusconi".



Esposito ha poi escluso di aver lui stesso sollecitato l'intervista: "Non avevo alcun motivo di farmi pubblicità attraverso un giornale a bassa tiratura, quando il mio nome era apparso su tutti i giornali italiani e stranieri e io avevo rifiutato di dare un'intervista alla Cnn". Il rappresentante della procura generale della Cassazione, Ignazio Juan Patrone, che aveva chiesto per Esposito la sanzione della censura, aveva invece sostenuto che il magistrato era comunque venuto meno al dovere del riserbo, "sollecitando lui stesso la pubblicità di notizie sulla propria attività e sul processo appena trattato" e non ancora concluso, visto che non erano state depositate le motivazioni.