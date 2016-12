Il circo irrompe a San Pietro: gli artisti si sono esibiti per Papa Francesco

Si è aperta in maniera insolita la consueta udienza del mercoledì di Papa Francesco. Un gruppo di acrobati e clown si è esibito in piazza San Pietro, prima delle celebrazioni. Un piccolo show molto gradito dal Pontefice che ha espresso parole affettuose per gli operatori e gli artisti del circo. "Vi saluto e vi ringrazio per per la gradita esibizione" ha detto il Pontefice.