Ignazio Marino, offesa contestatrice: "Connetta i due neuroni che ha"

Nuova polemica sul sindaco di Roma Ignazio Marino . Il primo cittadino della Capitale questa volta è stato molto criticato per avere invitato una donna che lo stava contestando a " usare i due neuroni che ha e collegarli". Un'espressione che non è piaciuta anche a diversi esponenti del Partito democratico. Il fatto è avvenuto durante le commemorazioni per il bombardamento del 1943 del quartiere San Lorenzo .

La scena è stata ripresa con un cellulare e poi postata in Rete. Si vede la donna contestare duramente il sindaco reo di essersi presentato nel quartiere solo in questa occasione, per la quale le strade sarebbero state ripulite e tirate a lucido, e non negli altri giorni dove regnerebbe il degrado e la delinquenza. Marino prova a controbattere, poi, evidentemente spazientito, invita la donna a "usare i due neuroni che ha".



Il sindaco giustifica la sua rabbia con il fatto che la contestatrice stava mancando di rispetto alle vittime che si stavano commemorando, ma resta il fatto che i termini usati per rispondere alla donne non sono piaciuti a molti.