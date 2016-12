Grillo difende i vigili "malati": si vuol distrarre la gente da Mafia Capitale

14:30 - Beppe Grillo interviene sul suo blog per difendere i vigili "malati" di Roma "dall'accanimento mediatico da parte del governo e dei giornali". "Serve a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalla vicenda di Mafia-Capitale (a proposito Marino e Poletti quando vi dimettete?) e a criminalizzare una categoria sul piano mediatico per agire con misure più restrittive nei confronti di una parte del pubblico impiego", spiega il leader M5s.

Il blog di Grillo pubblica la lettera di David, "un vigile urbano della Capitale, che ha scritto a Fanpage per raccontare la sua verità sulla notte di Capodanno. Forza vigili!".



"Per chi avesse voglia di conoscere la verità sui vigili brutti e cattivi, che non è quella che vi raccontano. Non vi raccontano che i vigili sono in agitazione, insieme agli altri comunali, da un mese. Non vi raccontano che Marino, mostrando insofferenza e un po' di schifo verso la categoria, non si è mai presentato agli incontri con i sindacati. Non vi raccontano - si legge ancora nella lettera di David - che dal primo gennaio è entrato in vigore un nuovo contratto, imposto unilateralmente che prevede riduzioni di stipendio per tutti, su un contratto fermo già da 8 anni. Non vi raccontano che il vicesindaco Nieri, eletto con Sel, ha da subito manifestato una sorta di fastidio epidermico nell'incontrare i rappresentanti dei vigili. E che, alla richiesta di un agente circa il perché di tanto accanimento, lui rispondeva su Facebook: 'Dovete imparare a nuotare in mezzo bicchiere d'acqua'.



"E non vi raccontano - si legge ancora nella lettera pubblicata sul blog - che i vigili sono in agitazione perché il provvedimento anticorruzione voluto da Brunetta e' stato recepito dall'amministrazione nel modo più estensivo e punitivo possibile. Non per i corrotti o i ladri, ma per tutti. E finora ha portato al trasferimento in altre sedi di persone integerrime, senza macchia alcuna, a pochi mesi dalla pensione. Con una cattiveria ed un cinismo unici".



"Non vi raccontano, soprattutto, che i vigili hanno dichiarato che, come forma di protesta avrebbero disertato la prestazione straordinaria volontaria di capodanno, anche perché sciopero ed assemblea non sono stati autorizzati. Non vi raccontano che "siccome i vigili si comprano con un caffè" , nessuno al comando ha preparato il servizio ordinario per il 31, nessuno ha sospeso richieste e riposi come prassi. Perché tanto i vigili verranno a frotte volontari, visto che la notte del 31 è ben pagata. Alla faccia dei sindacati. Ed invece, per la prima volta - scrive David - i vigili hanno tenuto il punto, e le adesioni volontarie sono state zero".



"Così Campidoglio e comando si sono trovati, a poche ore dal Capodanno, nel panico più totale, per colpa della loro schifosa arroganza. E per metterci una toppa hanno commesso ogni genere di sopruso, modificando arbitrariamente turni di lavoro, cercando di richiamare abusivamente in servizio gente in ferie o a riposo. Ed utilizzando la reperibilità, strumento utilizzabile solo per catastrofi. Per gestire un concerto. Dall'altra parte, ovviamente, ogni genere di resistenza, lecita e meno lecita, con ogni mezzo per difendersi da una serie di porcate mai viste".



"E per giustificare questa disorganizzazione figlia della presunzione e dell'arroganza, per giustificare l'aver tenuto le persone in servizio appiedato 19 ore, non si è trovato di meglio che sparare cifre a capocchia sui malati: 835, come ripreso anche dal premier. Solo che in quel numero c'erano anche ferie, riposi, maternità, donazioni. Oggi si parla di 44 casi sospetti, non 835. Ma per estendere il Jobs act ai pubblici dipendenti 835 suona meglio. Anche evitare di parlare della protesta è meglio. Perché twittare dalla pista di Courmayeur è scomodo, bisogna essere sintetici".