12:23 - "Bisogna far sì che la morte di Stefano non sia stata vana e costruire una società che rispetti i diritti dei più deboli: ciò deve fare uno Stato che si definisce civile". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso dopo avere incontrato la famiglia Cucchi. "Lo Stato che rappresento - ha aggiunto - farà tutto il necessario affinché in futuro non accada mai più una cosa simile".