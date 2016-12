Grandine su Roma, allarme rosso Resta allerta dal Veneto alla Sicilia

11:19 - Il disastro temuto sulla Capitale non si è concretizzato: l'ondata di maltempo che si è abbattuta su Roma, con pioggia incessante e grandine, ha causato molti disagi, ma il peggio sembra passato. Da mezzanotte l'allarme è sceso da rosso ad arancione. Resta invece altissima l'allerta nel bacino Veneto del Livenza, Friuli Venezia Giulia, Umbria, bacino toscano dell'Albegna, Lazio e parte del Molise. E ancora in Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Disagi anche a Fiumicino - A Roma l'emergenza per le attese precipitazioni ha creato solo disagi e gli immancabili allagamenti. L'appello di sindaco e prefetto a non muoversi se non necessario ha spinto moltissimi cittadini a non prendere l'auto e a muoversi con i mezzi pubblici o a restarsene a casa. Risultato, strade semivuote specie la mattina e qualche punto congestionato. Ironia e rassegnazione sui social network, qualche problema più serio tra Fiumicino e Ostia, sul litorale a sud, per un violento nubifragio dopo pranzo, con raffiche di vento e fulmini.



Allagata la metro C alla vigilia dell'apertura - I voli all'aeroporto Leonardo Da Vinci sono stati rallentati e alcune parti dello scalo sono state invase dall'acqua. Nelle ore precedenti sei voli attesi a Ciampino erano stati fatti atterrare a Fiumicino. Duemila le chiamate fino a metà pomeriggio alla Protezione civile del Campidoglio, con 250 interventi, 150 dei quali per allagamenti, specie a Corcolle, Ostia e Talenti. Nelle zone dove è piovuto di più sono caduti tra i 50 e i 70 millimetri di pioggia. Alcune stazioni della metropolitana sono state chiuse e poi riaperte. L'acqua è entrata anche in due fermate della metro C, il cui varo è in programma domenica.



Allerta su gran parte dell'Italia - Intanto anche nel resto d'Italia la pioggia preoccupa. A Catania e Palermo gli studenti resteranno a casa anche oggi, così come a Gallipoli (Lecce), Frosinone, Locri, Sarno. Massima allerta in Maremma, nella zona di Massa Carrara colpita da un'alluvione tre settimane fa. In Liguria l'allerta è cessata, ma da domenica la guardia sarà rialzata per possibili temporali.



Napolitano ai sindaci: "Non trascurate ciò che accade" - Sul maltempo e i gravi rischi collegati interviene anche il presidente Giorgio Napolitano in un messaggio all'Associazione dei Comuni (Anci). "Non va trascurato che il ripetersi di eventi catastrofici, con pesanti e talvolta drammatiche conseguenze per le popolazioni colpite, per le infrastrutture e le ricchezze naturali - scrive il capo dello Stato -, richiama tutti, e in prima persona gli amministratori locali, a una comune e solerte responsabilità".