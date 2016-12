Gra, mezzo precipita: un morto

Terribile fine per un automobilista che stava guidando su un cavalcavia sopra al Grande Raccordo Anulare di Roma. L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato proprio sul Gra, all'altezza del chilometro 7, in prossimità della galleria Selva Candida: è morto sul colpo. Si tratta di un sessantasettenne. Non è chiaro se l'uomo abbia avuto un malore oppure un guasto tecnico all'auto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 23.