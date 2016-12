Giubileo,Renzi:buona notizia per ItaliaAlfano: "Lavoreremo per la sicurezza"

00:22 - "L'annuncio del Giubileo è una buona notizia che il governo italiano accoglie con i migliori auspici". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, aggiungendo che l'Italia "che quest'anno ospita l'Expo saprà fare la sua parte anche in questa occasione". "Si tratta di un appuntamento importante - ha aggiunto Renzi - . Sono sicuro che, come già nel 2000, Roma si farà trovare pronta".

Giubileo straordinario: tutta Roma esulta di Giulio De Gennaro

Alfano: "Lavoreremo per evento in sicurezza" - "Lavoreremo per garantire che questo grande evento, non solo religioso ma di richiamo alla pace universale, si svolga in piena sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano. "L'annuncio del nostro Papa - ha sottolineato Alfano - arriva in un momento storico complesso e difficile per il Paese e a livello internazionale. Per questo - ha aggiunto - confidiamo che contribuirà ad alimentare un clima di pacificazione e noi ci impegneremo perché ciò possa avvenire in una cornice di sicurezza".



Marino: Roma è da subito pronta - "Roma è da subito pronta ad affrontare questo evento mondiale, così come lo è stata in occasione della beatificazione dei due Papi il 27 aprile del 2014". Così il sindaco di Roma Ignazio Marino commentando l'annuncio del Papa sull'Anno Santo straordinario, dedicato alla misericordia. "L'annuncio di Papa Francesco dell'Anno Santo dedicato alla misericordia, a partire dall'8 dicembre, è una lieta notizia per Roma". "Si tratta di un importante appuntamento religioso - spiega Marino - e un'occasione, per credenti e non credenti, per riflettere sul senso della vita, in un mondo spesso ammalato di indifferenza verso l'altro, e sulla centralità dei valori spirituali che pervadono la nostra cultura e la nostra società".