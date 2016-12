Giubileo, pronto il piano per la sicurezza: stop al trasporto di armi e carburante

Vietati anche i fuochi di artificio. Per l'intera giornata di martedì 8 dicembre, inoltre, sarà in vigore il divieto di trasporto di carburanti, Gpl e metano.



Per le giornate del 7 e dell'8 dicembre, il prefetto Franco Gabrielli ha anche disposto l'interruzione delle riprese televisive e cinematografiche che comportino l'utilizzo di armi a uso scenico e di mezzi ed equipaggiamenti fac-simili a quelli in uso alle forze di polizia e alle forze armate.



Si tratta di misure già attuate in occasione di altri grandi eventi e predisposte nell'ambito del piano coordinato dalla Questura per garantire la sicurezza in occasione dell'apertura dell'Anno Santo.