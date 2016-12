Giubileo, Papa Francesco apre la Porta Santa di San Giovanni in Laterano a Roma

Dopo quella di San Pietro, Papa Francesco ha aperto la Porta Santa nella basilica San Giovanni in Laterano, a Roma. "E' questa la porta del Signore. Apritemi le porte della giustizia", ha detto il Pontefice nel suggestivo rito. Quindi ha spinto la porta per aprirla e ha sostato sulla soglia in preghiera, prima di entrare nella basilica. Ad assistere al rito circa 2mila fedeli. Aperte le Porte Sante in tutte le diocesi del mondo.