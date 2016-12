Giubileo, Marino: "Roma è pronta"

18:47 - "Roma è da subito pronta ad affrontare questo evento mondiale, così come lo è stata in occasione della beatificazione dei due Papi il 27 aprile del 2014". Così il sindaco della Capitale, Ignazio Marino, commenta l'annuncio del Papa sull'Anno Santo straordinario, dedicato alla misericordia. "Per Roma è una lieta notizia, si tratta di un importante appuntamento religioso e un'occasione, per credenti e non credenti, per riflettere sul senso della vita".

