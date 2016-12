Giubileo, il prefetto di Roma: "L'Isis è una minaccia concreta: ci attrezzeremo"

"Questo è il Giubileo ai tempi dell'Isis, di una radicalizzazione quasi epocale, e quindi dobbiamo affinare quanto più possibile i nostri strumenti". Così il prefetto di Roma, Franco Gabrielli, parlando delle misure di sicurezza della Capitale. "Quella del terrorismo internazionale - ha detto - è una minaccia concreta e reale. Ma ciò non vuol dire che dobbiamo chiuderci. Dobbiamo attrezzarci in modo che la minaccia non si concretizzi in modo negativo".

"Per me è fondamentale la rimodulazione del controllo del territorio in termini di coordinamento tra polizia di Stato e carabinieri - ha aggiunto - e questa iniziativa del 112 unico ci aiuterà perché forzerà definitivamente la mano di tutti, perché il territorio sia fidelizzato, non sia più oggetto di controllo per obiettivi ma per aree di esclusiva competenza di una forza o di un'altra".



"E' chiaro, poi, che l'evento ha la necessità di avere qualcuno che tiri le fila, che metta a fattore comune la pianificazione per far sì che gli eventi siano gestiti in maniera coordinata. Questa attività di coordinamento tecnico il governo l'ha messa in capo al prefetto di Roma. Questo è lo scenario", ha concluso Gabrielli.